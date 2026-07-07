Владимирский облсуд начал пересмотр дела экс-главы минздрава Валерия Янина

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Коллегия Владимирского областного суда в составе председательствующего Андрея Савина и судей Олега Ухолова и Татьяны Каперской 7 июля приступила к пересмотру уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина.

Напомним: экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий: Октябрьский районный суд установил, что Валерий Янин в течение долгого времени ежемесячно брал по 20 тысяч рублей с заведующих отделениями Александровской районной больницы Лолахон Сайфиддиновой и Сергея Ломыша.

В общей сложности Янин получил от докторов 640 тысяч рублей. Свой поступок он объяснял необходимостью представительских расходов. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 5 годам колонии общего режима, лишив на 2 года возможности занимать руководящие госдолжности.

Этот приговор обжаловали и прокуратура Владимирской области, и адвокаты Валерия Янина — Михаил Овчинников и Филипп Багрянский, которые требовали экс-министра оправдать.

В течение первого заседания в апелляционной инстанции защитники заявили ряд ходатайств, однако часть документов и доказательств исследовать сразу не удалось. К тому же Михаил Овчинников попросил перерыв, чтобы согласовать позицию с подзащитным, для чего необходимо было прибыть в следственный изолятор. Дело в том, что Янина в суд не привезли — он участвовал в деле по видеосвязи, и защитнику необходимо самостоятельно посетить СИЗО.

В итоге пересмотр перенесли на 14 июля. О том, как прошло первое заседание во второй инстанции, в ближайшее время читайте на нашем сайте.