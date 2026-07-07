Полицейские изъяли у жителя Мурома кусты конопли и марихуану

видео с сайта УМВД по Владимирской области

В Муроме завели уголовное дело против 39-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном хранении наркотиков и конопли.

Было установлено, что мужчина купил гроубокс с системой освещения и вентиляции, а также семена конопли. Он начал выращивать растение. Части конопли он высушивал и перерабатывал в марихуану для личного потребления.

Сотрудники УНК регионального управления УМВД изъяли более 90 граммов марихуаны и свыше 40 граммов частей наркосодержащих растений.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.