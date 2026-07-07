Во Владимирской области завершён ремонт дороги "Никулино – Воровского – Мошок"

Фото ГБУ «Владупрадор».

Правительство Владимирской области сообщает, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт участка трассы "Никулино – Воровского – Мошок" протяжённостью 7,1 км. Данная дорога связывает Судогодский и Гусь-Хрустальный округа.

В Судогодском округе модернизировано 4,9 км трассы. На объекте отфрезеровали старый асфальт, после чего положили новый, а также укрепили обочины гранулятом. Кстати, чуть более 1 км дороги отремонтировали в черте посёлка им. Воровского. Здесь помимо обновления дорожного полотна специалисты подрядной организации АО «ДСУ-3» заасфальтировали 5 съездов к улицам и 2 заездных кармана к остановкам общественного транспорта. По словам жителей посёлка это первый такой большой ремонт за многие годы.

Всего во Владимирской области в этом дорожном сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано почти 200 км дорог регионального и межмуниципального значения. Более 20 км будет отремонтировано в черте деревень и сёл, через которые проходят областные дороги.