Преподаватель и студенты ВлГУ вышли в финал конкурса «Моя страна – моя Россия»

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Стали известны имена финалистов конкурса «Моя страна – моя Россия».

В этом году на конкурс поступило более 80 тысяч заявок из всех регионов России и 100 иностранных государств. В финал прошел 321 сильнейший участник. В числе лучших - сразу три представителя ВлГУ.

В номинации «Экология моей страны» – аспирант, инженер-исследователь, кафедра строительных конструкций ИАСЭ Даниил Мясников. Он предложил вторично использовать отработанные отходы литейных форм в новом производственном цикле. Планируется применять их в строительной отрасли – при восстановлении железобетонных, бетонных и деревянных конструкций.

В номинации «Моя гостеприимная Россия» – Екатерина Гаранина, студентка Юридического института ВлГУ. Она разработала увлекательный маршрут Михаила Сперанского. Через его наследие Владимирская область будет показана как территория, в которой формировались идеи российского государства, права и служения Отечеству. Посетители смогут получить «Паспорт туриста маршрута Сперанского».

В номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» лусшей стала Анастасия Сергеева, студентка Юридического института ВлГУ. Она создала тренажёр «Кто на линии?» – набор игровых ситуаций, основанных на реальных мошеннических схемах.

Теперь финалисты продолжат борьбу за победу в очном этапе.