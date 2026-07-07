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НовостиОбщество7 июля 2026 8:45

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 2,1 процента

Однако дети 3-6 лет по-прежнему продолжают болеть
Виктория СУХОВА
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Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области снизилась заболеваемость ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей, показатель уменьшился на 2,1 процента.

В больницы региона обратилось 3 563 человека, в медицинские учреждения Владимира – 903. Болеть стали реже пациенты всех возрастов, кроме детей 3-6 лет, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 473 исследования. Были обнаружены риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы. А вот заболеваемость коронавирусом не регистрировалась.