В Гусь-Хрустальном 27 человек, занимавшихся добычей торфа, не получали зарплату

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Во Владимирской области Следственный комитет и прокуратура совместно изучали ситуацию с невыплатой зарплаты на предприятии по добыче торфа в Гусь-Хрустальном. Итогом этого стало уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

По предварительной версии следствия, с февраля по апрель 2026 года руководство фирмы, занимающейся добычей и переработкой торфа в Гусь-Хрустальном районе, перестало платить зарплату своим сотрудникам. В общей сложности 27 человек не получили за это время почти 2 миллиона рублей. При этом по банковским счетам фирмы, как заявляют в Следкоме, прошло около 11 миллионов рублей, однако средства расходовались на оплату аренды и иные текущие хозяйственные нужды.

С конца мая 2026 года работникам начали выплачивать долги по зарплате. Но, судя по всему, задолженность пока еще не погашена полностью. В настоящее время следователи осматривают финансово-хозяйственную документацию предприятия, допрашивают людей. По результатам следствия будут достоверно установлены сумма и период задолженности перед каждым работником, выплачена ли она им в полном объеме, а также причины долгов.