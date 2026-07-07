Владимирские слепые смогут получать деньги на содержание собак-проводников

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Более 100 тысяч рублей теперь смогут получать инвалиды по зрению на содержание собак- проводников, сообщает на своей странице в ВК депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

«Ко мне на одном из приемов обратились люди, которым из-за проблем со зрением, государство выделяет специально обученных собак-поводырей. В Коврове, например, проживает 4 человека, которые имеют таких помощников. На содержание животных государство ежегодно выплачивает хозяину определенную сумму. Примерно, 40 тысяч рублей. Ковровчане сетовали на то, что это крайне маленькая сумма для того, чтобы содержать такого помощника. Ведь кроме питания животным требуются регулярное ветеринарное обслуживание, антигельминтная обработка, вакцинация, препараты против блох и клещей, средства гигиены, обновление специального снаряжения и многое другое. Поэтому инвалидам по зрению приходилось содержать питомцев за счет своих скромных доходов», - написал о проблеме Игорь Игошин.

На основе этих обращений депутат ходатайствовал перед Правительством о пересмотре установленных ранее норм. Он предложил приравнять собак-поводырей к категории служебных.

«И вот Правительство, руководствуясь федеральным законом № 573-ФЗ, выпустило постановление, которым предусмотрело дополнительное выделение средств - до 83 900 рублей в год, на покупку корма для собак-поводырей. Люди теперь будут приобретать его строго по электронному сертификату. Эти расходы государство возместит сверх ежегодной денежной компенсации затрат на содержание и ветеринарное обслуживание животных, которая сейчас составляет 39 951 рубль», - написал Игорь Игошин.

Кстати, отделение СФР по Владимирской области уже начало оформлять электронные сертификаты на 12 месяцев. При помощи их инвалиды по зрению, смогут сами выбирать марку и вид корма, чтобы обеспечить своему помощнику максимально подходящий для него рацион питания, в том числе, высококалорийный, диетический, лечебный. Форма сертификата на оплату корма для собак-проводников – абсолютно новая мера поддержки слепых на всей территории страны.