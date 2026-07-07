Во Владимире завершается ремонт путепровода на Большой Московской

скрин с видео со страницы Сергея Волкова

Во Владимире на путепроводе, построенном к 850-летию города, продолжаются работы по восстановлению конструктивных элементов. Уже выполнен ремонт «открылков» моста, который обеспечивает прочность и долговечность сооружения.

Как сообщает глава города Сергей Волков, специалисты связали новый арматурный каркас и устроили обойму по существующей конструкции. Для этого применялись высокопрочные безусадочные составы, что гарантирует надежность и устойчивость конструкции в дальнейшем.

Сейчас остаются завершающие этапы: демонтаж опалубки и монтаж перильного ограждения. После этого участок будет полностью готов к эксплуатации.