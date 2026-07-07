В июне во Владимире родились 238 малышей

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В июне ЗАГС Владимире зарегистрировал 238 родившихся детей (в мае было 216 малышей). Среди них 121 мальчик и 115 девочек. Сразу в трех семьях родились двойняшки.

Самыми популярными мужскими именами в июне стали: Арсений, Матвей, Михаил, Роман. Реже всего сыновей называли такими именами, как: Виктор, Глеб, Игорь, Святослав.

Что касается женских имен, то не сдают позиций имена: Ксений, Мария, Мирослава и Полина. А вот самыми редкими именами первого месяца лета стали: Алевтина, Анфиса, Евдокия, Ясмина.