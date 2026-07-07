Во Владимирской области двое детей выпали из окон

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Прокуратура Владимирской области сообщает о двух несчастных случаях, связанных с выпадением детей из окон.

4 июля в Гусь-Хрустальном мать двоих детей уехала на работу, оставив 6-летнюю дочь и 4-летнего сына с соседкой. В комнате, где играли дети, было открыто окно, по обе стороны которого стояли кровати. Когда соседка с девочкой вышла на кухню, чтобы разогреть еду, мальчик взобрался на окно и выпал с 4-го этажа. Он получил серьезную травму позвоночника. Сейчас малыш находится в Областной детской клинической больнице.

5 июля в Муроме мать 3-летнего мальчика проветривала комнату, в которой находился ребенок. Женщина на несколько минут вышла из помещения. В это время малыш забрался на окно и облокотился на москитную сетку. Вместе с ней ребенок выпал с 4-го этажа, получив травмы головы и живота, сообщает прокуратура региона.

Всего в этом году произошло 6 несчастных случаев. К счастью, все дети остались живы.

Родителей просят не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами и устанавливать на окна специальные замки.