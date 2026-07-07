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НовостиОбщество7 июля 2026 6:35

Владимирскую область атаковали украинские беспилотники

Где именно упали беспилотники, власти не сообщают
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России сообщает об атаках беспилотников.

С 20 часов 6 июля до 8 часов 7 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над Владимирской областью. Также сбили беспилотники над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Последний раз о прилетах БПЛА сообщали в ночь на 4 июля.

Отметим, что угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется до сих пор.