Во Владимире пожар в бывшем заднии троллейбусного депо тушили два часа

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7 июля в 4.15 в МЧС поступило сообщение о пожаре в бывшем здании троллейбусного депо во Владимире. Оно расположено в доме 62а на проспекте Ленина.

Пожар в 1-этажном, деревянном здании начался в чердачном помещении. Позднее сообщение способствовало распространению огня. Сотрудникам МЧС потребовалось два часа, чтобы справиться с огнем. В итоге пожар был ликвидирован в 6.28. Привлекались 24 человека и 7 единиц техники.

Предварительная причина пожара: аварийный режим работы электросети. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работают сотрудники аварийной службы.