Во Владимирской области с семи человек сняли клещей-переносчиков болезни Лайма

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Сезон клещей во Владимирской области продолжается. Поэтому управление Роспотребнадзора по региону еженедельно отчитывается по статистике, связанной с этими членистоногими.

За прошедшую неделю в больницы Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 140 человек, в том числе 43 ребёнка. При этом с помощью лабораторий удалось выяснить, что семь клещей являлись переносчиками иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), также известного как болезнь Лайма.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку на них жаловались 1671 раз. В том числе в 325 случаях клещи нападали на детей. К счастью, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Если к вам присосался клещ, в первую очередь, не пытайтесь его оторвать самостоятельно. Нужно обратиться в больницу, там его не только смогут аккуратно отсоединить от вашего тела, но еще и отдадут вам для возможного лабораторного исследования. Во Владимире лаборатория Роспотребнадзора находится на улице Токарева, 5. Но помните, что исследования проводятся на платной основе.