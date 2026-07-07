Во Владимирской области обнаружили 500 сортов семян без документов

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской , Костромской и Ивановской областям, за первые шесть месяцев текущего года сотрудники ведомства провели 77 выездных обследований в части семеноводства.

В магазинах обнаружили более 500 сортов и гибридов семян, не включенных в госреестр сельхозрастений, допущенных к использованию. Среди них огурцы «Санькина любовь» и «Доломит», томаты «Маша и Медведь», «Минусинский лев», морковь «Без сердцевины» и другие.

На семена, не зарегистрированные в госреестре, невозможно оформить необходимую документацию, без которой продавать их нельзя.

Также было обнаружено 108 партий семян овощей, на мелких упаковках которых не было информации о ботаническом наименовании на латинском языке и сведений о производителе семян.

По итогам нарушителям было объявлено 75 предостережений.