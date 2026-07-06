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НовостиПроисшествия6 июля 2026 14:08

В Гороховце 16-летняя девушка на питбайке столкнулась с «УАЗом»

Во Владимирской области в ДТП пострадала девушка на питбайке
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 ибля в 18.35 в городе Гороховце на улице Полевая.

По предварительным данным, 16-летняя девушка на питбайке пересекала проезжую часть и не уступила дорогу пользовавшемуся преимуществом внедорожнику «УАЗ», которым управлял 47-летний водитель.

В результате ДТП девушка-мотоциклист получила травмы и была доставлена в больницу бригадой «скорой помощи». По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.