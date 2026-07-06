Владимирские гимнасты завоевали медали на чемпионате России

фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

В Калуге завершился Чемпионат России по спортивной гимнастике. Турнир стал ключевым стартом национального календаря и важнейшим этапом отбора в сборную России на следующий сезон

В рамках чемпионата были разыграны 14 комплектов наград: спортсмены состязались в командном и личном первенстве, а также в финалах в отдельных дисциплинах среди мужчин и женщин.

Владимирские гимнасты показали отличные результаты.

Лейла Васильева завоевала бронзовую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях. Илья Заика стал трёхкратным чемпионом России в упражнениях на кольцах, увеличив тем самым свою беспроигрышную серию на Чемпионатах и Кубках России до 7 побед. Алексей Усачёв отлично выполнил свою комбинацию на кольцах, у него - серебряная медаль.

Кроме того, в командных соревнованиях мужская сборная завоевала серебряную медаль, а женская - бронзовую.