Во Владимирской области за неделю произошло 30 ДТП с пострадавшими

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, за вю минувшую неделю на дорогах региона произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли, а еще 41 гражданин получил различные травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции оформили 313 ДТП, в которых пострадали только автомобили.

Вместе с тем, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили 70 водителей, которые оказались за рулем нетрезвыми, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.