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НовостиПроисшествия6 июля 2026 13:12

Во Владимирской области за неделю произошло 30 ДТП с пострадавшими

На владимирских дорогах случилось несколько десятков аварий, в которых пострадали люди
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, за вю минувшую неделю на дорогах региона произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли, а еще 41 гражданин получил различные травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции оформили 313 ДТП, в которых пострадали только автомобили.

Вместе с тем, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили 70 водителей, которые оказались за рулем нетрезвыми, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.