Владимир занял 54-е место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

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Средняя номинальная заработная плата в России по итогам 2025 года превысила 100 тысяч рублей. В первом квартале положительная динамика сохранилась, и средняя зарплата выросла до 108 тысяч рублей.

Вместе с тем в разрезе отраслей, регионов и городов ситуация выглядит очень неоднородной. Для оценки отраслевых различий эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях.

Первое место занимает Южно-Сахалинск. Больше всего зарабатывают сотрудники добывающей отрасли - 528 тысяч рублей. На втором месте Москва, где самая высокая зарплата составляет 398 тысяч рублей. Ее получают сотрудники банков и финансовых услуг. Замыкает тройку лидеров Красногорск. Самой высокооплачиваемой сферой является IT и связь (368 тысяч рублей).

Владимир в рейтинге занял 54-е место. В областном центре больше всего получают работники IT и связи - 125 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в городе - 88 тысяч рублей.

В хвосте рейтинга оказались Владикавказ, где энергетики получают по 74 тысячи рублей. На предпоследнем месте Магас, где госслужащие получают самую высокую зарплату в месяц - 69 тысяч рублей. На последнем месте оказалась Элиста. Здесь госслужащие также получают по 69 тысяч в месяц.