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НовостиПроисшествия6 июля 2026 12:38

Во Владимире водитель электросамоката пострадал в ДТП с автомобилем

Во Владимирской области один человек пострадал в аварии с электросамокатом
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 июля около 11.20 на улице Добросельская.

По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Митсубиси» при выезде с второстепенной дороги столкнулся с электросамокатом, который ехал по главной дороге.

В результате столкновения травмы получил 74-летний мужчина, управлявший двухколесной техникой. Бригада «скорой помощи» доставила его в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.