В Боголюбово сгорел жилой дом на улице Рождественская

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 4 июля в 17.55 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях получили информацию о пожаре, происходящем в поселке Боголюбово Суздальского округа в доме №7 по уилце Рождественская.

На место немедленно выехал 21 сотрудник МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту приезда первых расчетов открытым пламенем горела крыша частного жилого дома. Пожар локализовали и через некоторое время полностью потушили на площади 150 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.