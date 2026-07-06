В Гусь-Хрустальном на земельных участках для многодетных создают инфраструктуру

фото со страницы Алексея Соколова

В Гусь-Хрустальном продолжаются работы по созданию инженерной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей.

Как сообщил глава города Алексей Соколов, крупный объект появится в районе улиц Прудинской и Чкалова. Он рассчитан на 30 земельных участков для строительства жилья.

В этом году здесь будет уложена трасса сетей водоснабжения протяженностью 2,17 километров и трасса сетей хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 1,55 километра, обустроено 30 водопроводных и 57 канализационных колодцев.

Ранее инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, была построена на улицах Окружной, Торфяной, Березовой, Крымской и Красносельской.