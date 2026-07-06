Во Владимире на двое суток перекроют движение на улице Усти-на-Лабе

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с проведением плановых работ по модернизации тепловой сети на улице Усти-на-Лабе будет полностью перекрыто на двое суток для всех видов транспорта.

Участок, на котором закроют движение, находится на перекрестке с улицей Луначарского у дома №1 по улице Усти-на-Лабе. Поток машин остановят в восемь часов вечера в пятницу, 10 июля, а откроют движение в воскресенье, 12 июля. В мэрии отметили, что ремонт специально решено провести в выходные, чтобы не мешать потоку транспорта и сделать заторы минимальными.

О работе общественного транспорта на этот период пока не сообщается.