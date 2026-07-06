На сельский фестиваль "Суворочка" во Владимирской области приехал Сергей Пенкин

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области 4 июля проходили мероприятия, не только связанные с Днем семьи, любви и верности. В этот же день состоялся IV Новофетининский фестиваль «Суворочка».

За несколько лет он вырос из небольшой сельской инициативы в один из крупнейших культурно-благотворительных проектов Кольчугинского округа. Его главная задача остаётся неизменной – поддерживать восстановление церкви Всех Святых, построенной в XIX веке Натальей Зубовой – дочерью великого русского полководца Александра Суворова.

Несмотря на дождливую погоду, в Новофетинино проводились мастер-классы и исторические экскурсии, работали ярмарка народных ремёсел и творческие площадки. Дети с увлечением рисовали, мастерили, играли в футбол, катались на лошадях и водили хороводы вместе с фольклорно-этнографическим ансамблем «Веретейка». Взрослые знакомились с историей села, общались с мастерами, посещали выставки и концертные площадки.

На главной сцене «Суворочки» прошёл концерт «Возродим святыни России», а затем состоялся финал проекта «ЗАВОД талантов» – цикла творческих конкурсов для детей и молодёжи. Участники исполняли песни, посвящённые творчеству Анны Герман, читали стихи, представляли художественные и видеоработы, а их выступления оценивало профессиональное жюри.

Вечером фестиваль объединил народную и патриотическую музыку. На сцене звучали гусли, балалайка, песни о России и любимые композиции, которым подпевали зрители. Кульминацией стало выступление «секретного» гостя – заслуженного артиста России Сергея Пенкина, поддержавшего благотворительную миссию «Суворочки».