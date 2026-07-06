Владимирское "Торпедо" потерпело поражение в первом круге Первенства

фото с сайта "Торпедо-Владимир"

5 июля владимирское "Торпедо" провело заключительный матч в первом круге Первенства России. На малой арене черно-белые приняли коллектив "Космос" из Долгопрудного.

Уже на 17-й минуте соперник открыл счет, а во втором тайме его удвоил. Черно-белые смогли отыграть один мяч ближе к концу игры. Нарушение против владимирского футболиста Валерия Архипенко привело к пенальти в ворота "Космоса". Его реализовал Сергей Черненко.

Но это не помогло черно-белым. Игра закончилась со счетом 1:2.

Главный тренер "Торпедо" Аслан Засеев назвал это своей недоработкой и подчеркнул, что так играть было нельзя.

- Группа наших игроков сыграла ниже своих возможностей. Будем разбираться, почему. Нельзя так отдавать игры. Нас быстро опустили с небес на землю, - подчеркнул главный наставник.

Первый круг черно-белые завершили на шестом месте. Первый матч второго круга они проведу 26 июля. В гостях "Торпедо" сыграет с красноярским "Енисеем-2".