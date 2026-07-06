Во Владимире на проспекте Строителей вспыхнул легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 6 июля в 8.36 дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях получила информацию о горящем автомобиле у дома №1 по проспекту Строителей.

На место возгорания немедленно выехали девять сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия легковой автомобиль «Ниссан Альмера» горел открытым пламенем по всей площади. При этом загорелся разлившийся бензин.

Пожарные локализовали пламя, не дав ему перекинуться на другие автомобили, и потушили машину.

По информации дознавателей МЧС, в момент возгорания автомобиль был припаркован и водителя внутри не было. К счастью, никто из людей не пострадал. Общая выгоревшая площадь составила шесть квадратных метров. Причину произошедшего дознаватели установят в ходе проверки. Известно, что огонь занялся в моторном отсеке.