Во Владимирской области в 2026 году 1058 дольщиков получили жилье через эскроу

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Владимирское отделение Центробанка РФ сообщает, что с января по май 2026 года 1058 семей из 33 региона получили новые квартиры с помощью эскроу-счетов. Застройщики получили от банков 4 миллиарда рублей.

Всего с июля 2019 года благодаря проектному финансированию в регионе приобрели жилье 11 754 человек. Объем выплат девелоперам за готовые объекты превысил 42,8 миллиарда рублей. По данным Банка России, данный инструмент популярен и сейчас. На 1 июня банки открыли застройщикам 48 кредитных линий на 27,7 миллиарда рублей. К началу июня покупатели жилья открыли 3809 счетов эскроу, где хранится 16,2 миллиарда рублей. Девелоперы получат эти деньги только после ввода объектов в эксплуатацию.

«Механизм эскроу надежно защищает деньги покупателей. Доступ к ним у застройщика появляется лишь после сдачи дома. Дополнительную гарантию дает государственное страхование вкладов — оно обеспечивает возврат средств до 10 миллионов рублей», — сообщила Татьяна Сидорова, управляющий владимирским отделением Банка России.