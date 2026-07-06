В Коврове будут судить курьера мошенников

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Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Коврове в суд направлено дело о хищении у граждан свыше 4 млн рублей. В этом обвиняется житель Алтайского края. В общей сложности на его счету, по мнению ведомства, два преступления, подходящих под статью 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый согласился за деньги помогать интернет-мошенникам. Его сообщники звонили жителям различных регионов страны, выдавая себя за сотрудников службы клиентской поддержки портала «Госуслуги», Росфинмониторинга и правоохранительных органов, убеждали собеседников, что к их сбережениям получили доступ злоумышленники, для сохранности денежных средств необходимо оформить кредиты, снять наличные и передать их для зачисления на «безопасный» счет.

А житель Алтайского края, был у этих мошенников на роли курьера. Он забирал у потерпевших деньги, часть из которых оставлял себе, а остальные переводил по указанным сообщниками реквизитам. Таким образом в марте 2026 года он забрал у двоих жителей города Коврова более 4 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ковровский городской суд.