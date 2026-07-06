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НовостиОбщество6 июля 2026 9:11

Во Владимире многодетной семье отказали в пособии из-за технической ошибки

Выплата была назначена только на троих детей
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Владимира обратилась в прокуратуру из-за отказа в пособии на четвертого ребенка.

Выяснилось, что выплату назначили только на троих детей. А отказ в назначении пособия на четвертого ребенка был мотивирован технической ошибкой, допущенной при подаче заявления через портал «Госуслуги». В бланке заявления отсутствовала пометка о необходимости назначения пособия на четвертого ребенка.

При повторных обращениях в назначении пособии было отказано со ссылкой на превышения доходов семьи установленного норматива. При этом в расчёт дохода были необоснованно включены ранее назначенные на троих детей выплаты, которые на момент подачи первоначального заявления семья не получала, подчеркивают в прокуратуре.

Прокуратурой направила во Фрунзенский районный суд исковое заявление к региональному Отделению Фонда пенсионного и социального страхования с требованием о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей на четвертого ребенка в семье заявителя.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения контролируется надзорным ведомством.