Во Владимире многодетной семье отказали в пособии из-за технической ошибки

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Владимира обратилась в прокуратуру из-за отказа в пособии на четвертого ребенка.

Выяснилось, что выплату назначили только на троих детей. А отказ в назначении пособия на четвертого ребенка был мотивирован технической ошибкой, допущенной при подаче заявления через портал «Госуслуги». В бланке заявления отсутствовала пометка о необходимости назначения пособия на четвертого ребенка.

При повторных обращениях в назначении пособии было отказано со ссылкой на превышения доходов семьи установленного норматива. При этом в расчёт дохода были необоснованно включены ранее назначенные на троих детей выплаты, которые на момент подачи первоначального заявления семья не получала, подчеркивают в прокуратуре.

Прокуратурой направила во Фрунзенский районный суд исковое заявление к региональному Отделению Фонда пенсионного и социального страхования с требованием о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей на четвертого ребенка в семье заявителя.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения контролируется надзорным ведомством.