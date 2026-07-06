В Киржачском округе произошел крупный пожар на ферме с цыплятами

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 6 июля в 03.37 диспетчеры Киржачского пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал о возгорании кровли на ферме с цыплятами, которая находится в селе Филипповское на улице Магистральная, 21.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту прибытия первых подразделений здание фермы горело открытым пламенем. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 1500 квадратных метров, сейчас продолжается проливка конструкций.

Никто из людей, а также пернатых обитателей фермы, не пострадал. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.