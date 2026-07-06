Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2026 9:11

В Киржачском округе произошел крупный пожар на ферме с цыплятами

Во Владимирской области потушили крупное возгорание на птицеферме
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 6 июля в 03.37 диспетчеры Киржачского пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал о возгорании кровли на ферме с цыплятами, которая находится в селе Филипповское на улице Магистральная, 21.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту прибытия первых подразделений здание фермы горело открытым пламенем. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 1500 квадратных метров, сейчас продолжается проливка конструкций.

Никто из людей, а также пернатых обитателей фермы, не пострадал. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.