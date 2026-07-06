Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2026 8:39

Генерал-майор Игорь Белецкий проверил работу ковровской полиции

Начальник областного УМВД посетил Ковров с рабочим визитом
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, начальник главка генерал-майор Игорь Белецкий посетил межмуниципальный отдел полиции «Ковровский», где ознакомился с организацией его работы, проверил материально-техническое оснащение, состояние зданий и помещений, а также условия для граждан, обращающихся в полицию.

В ходе визита состоялось рабочее совещание с руководителями силовых структур, священнослужителями и представителями общественности. Отдельно Игорь Белецкий остановился на вопросах перераспределения нагрузки между сотрудниками и модернизации системы «Безопасный город». В завершение визита Игорь Белецкий посетил подразделения, побеседовал с сотрудниками и вручил сотрудникам заслуженные награды.

В целом работа отдела полиции «Ковровский» получила высокую оценку со стороны областного руководства.