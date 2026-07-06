Генерал-майор Игорь Белецкий проверил работу ковровской полиции

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, начальник главка генерал-майор Игорь Белецкий посетил межмуниципальный отдел полиции «Ковровский», где ознакомился с организацией его работы, проверил материально-техническое оснащение, состояние зданий и помещений, а также условия для граждан, обращающихся в полицию.

В ходе визита состоялось рабочее совещание с руководителями силовых структур, священнослужителями и представителями общественности. Отдельно Игорь Белецкий остановился на вопросах перераспределения нагрузки между сотрудниками и модернизации системы «Безопасный город». В завершение визита Игорь Белецкий посетил подразделения, побеседовал с сотрудниками и вручил сотрудникам заслуженные награды.

В целом работа отдела полиции «Ковровский» получила высокую оценку со стороны областного руководства.