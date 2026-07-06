50 жителей Владимирской области будут служить в научно-производственной роте

Фото Министерства молодёжной политики Владимирской области.

3 июля во Владимире, в областном сборном пункте, состоялась торжественная отправка 50 призывников в Вооружённые Силы Российской Федерации, сообщает Правительство Владимирской области.

Эти новобранцы будут служить в научно-производственной роте в Коврове. Ребят напутствовали заместители министра молодёжной политики Сергей Пушняк, военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров, ветеран специальной военной операции, директор УМЦ «Авангард» Роман Хандов и представитель Владимирской епархии отец Алексей.

По мнению министра молодежной политики Елены Яниной, качественная подготовка призывников во Владимирской области стала результатом системного патриотического воспитания молодёжи, которое ведётся совместно с военным комиссариатом. В частности, в регионе в последние годы стали работать по единой программе «Авангарда», и из-за этого регион получает более высокую оценку от командующих воинских подразделений, которые принимают владимирских ребят.