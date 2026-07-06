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НовостиОбщество6 июля 2026 7:57

За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 140 человек

7 клещей, снятых с людей, оказались заражены боррелиозом
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области продолжают фиксироваться случаи присасывания клещей к людям. За прошедшую неделю в больницы обратились 140 человек, в том числе 43 ребёнка, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в медицинские учреждения обратились 1671 человек, в том числе 325 детей.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области еженедельно исследует клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций. Среди клещей, снятых с людей, обнаружено 7 зараженных боррелиозом.

Лаборатория во Владимире расположена улице Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.