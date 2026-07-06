50 муромских семей получили медаль "За любовь и верность"

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50 муромских семей получат в 2026 году медали "За любовь и верность", сообщает издание "Муром 24".

Первые награждения состоялись в рамках празднования 4 июля Всероссийского дня семьи, любви и верности. Награды семьям вручали глава округа Муром Евгений Рычков и генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов. В общей сложности они наградили девять пар. Остальных обещают наградить позднее.

Среди тех, кто был награжден непосредственно в праздник оказались супруги Александр и Елена Авдеевы (супружеский стаж составляет 28 лет), Сергей и Ольга Бойцовы (30 лет), Ольга и Валерий Гавриловы (36 лет), Юрий и Елизавета Гусевы (25 лет), Виктор и Татьяна Седовы (50 лет), Владимир и Надежда Суныгины (38 лет), Сергей и Людмила Солдатовы (47 лет), Александр и Ольга Тишкины (41 год), Сергей и Ольга Леушкины (отметили серебряную свадьбу).