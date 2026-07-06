Владимирцам с нарушением зрения возместят затраты на корм собакам-проводникам

Фото Отделения СФР по Владимирской области

Для людей с инвалидностью по зрению в этом году появилась новая мера соцподдержки – выплата компенсации на корм для собак-проводников. Отделение СФР по Владимирской области оформляет выплату в виде электронного сертификата.

Срок действия сертификата составляет 12 месяцев. Предельный размер выплаты – 83 900 рублей. Ежегодно сумма будет индексироваться.

Возмещение затрат в таком формате дает гражданину право самостоятельно подбирать марку и вид корма, учитывая потребности собаки.

Новая мера поддержки стала дополнением к уже существующей ежегодной денежной компенсации на ветеринарное обслуживание, вакцинацию, средства гигиены и снаряжение для собак-проводников , размер которой сейчас составляет 39 951 рубль.

Теперь при обращении человека с нарушением зрения за этой ежегодной выплатой в клиентскую службу регионального Отделения Соцфонда он без заявления получает сертификат на приобретение корма для собаки-проводника.

По заявкам Отделения СФР по Владимирской области двух хвостатых помощников сейчас уже начала готовить единственная в стране школа в подмосковной Балашихе. На курсах питомцев обучат различным командам, научат соблюдать правила дорожного движения для пешеходов.

Как только собаки завершат подготовку, будущих хозяев пригласят в школу для получения собак и обучения работе с ними. Соцфонд оплатит обучение, проживание, питание, а также расходы на дорогу, в том числе для сопровождающего.

Каждая собака-проводник, подготовка которой обходится государству в сумму более 280 тысяч рублей, передается незрячему человеку абсолютно бесплатно.