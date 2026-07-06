Владимирские рыбаки отправили на анализ воду из реки Рпень после гибели рыбы

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает группа соцсети «Вконтакте» «Подслушано Честных Рыбаков Владимир», после инцидента в середине июня текущего года, когда на Клязьме был зафиксирован массовый мор рыбы, инициативная группа в составе четырех человек из числа неравнодушных рыболовов решила провести собственный химический анализ воды в реке Рпень. Предположительно, именно оттуда в Клязьму могут поступать грязные стоки, которые приводят к гибели водных обитателей.

Взятые пробы воды были направлены на исследование в специализированную лабораторию, которая провела необходимый анализ. Получены результаты, согласно которым в Рпени зафиксировано превышение по железу в 35 раз, по ионам аммония в 6,7 раза, по фенолам в 2,3 раза, а количество нефтепродуктов и вовсе норма превышена в 27,6 раза. Кроме того, зафиксировано превышение в 10 раз по свинцу, в два раза по хрому и в 15 раз по цинку.

Представители инициативной группы сделали вывод, что гибель рыбы, вероятнее всего, связана не с браконьерами, как предполагалось ранее, а с вредными веществами, попадающими в Клязьму через Рпень. Владимирские рыбаки заявили, что готовы предоставить полученные данные всем уполномоченным ведомствам.

Напомним: ранее в Министерстве экологии и природопользования Владимирской области подтвердили факт гибели рыбы в Клязьме, однако заявили, что 16 июня в ходе осмотра погибшую рыбу в Рпени не обнаружили. В ведомстве сослались на Владимирскую природоохранную прокуратуру, которая совместно с Рыбоохраной и Росприроднадзором проводила собственную проверку, результаты которой пока не озвучивались.