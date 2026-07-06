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НовостиОбщество6 июля 2026 6:50

Во Владимире родители отсудили 200 тысяч за падение калитки на 9-летнего ребенка

Девочка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму
Виктория СУХОВА
фото со страницы прокуратуры Владимирской области

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

Житель Владимира обратился в прокуратуру из-за причинении вреда здоровью его 9-летней дочери.

Было установлено, что на территории одной из школ велись ремонтные работы. Подрядчик демонтировал калитку и поставил ее у забора рядом с выходом.

При этом ограждение участка строительных работ отсутствовало. Когда 9-летняя школьница выходила из образовательного учреждения, калитка упала на девочку. Ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, рассказывают в областной прокуратуре.

Прокурор города направил в суд иск о взыскании с подрядчика в пользу несовершеннолетней ученицы компенсацию морального вреда. Суд взыскал в пользу 9-летней девочки почти 200 тысяч рублей.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.