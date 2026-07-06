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НовостиПроисшествия6 июля 2026 6:17

В Гусь-Хрустальном округе спасатели деблокировали погибшую в ДТП пассажирку

Во Владимирской области произошло ДТП с погибшим
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГКУ "Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области"

Фото: ГКУ "Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области"

Как сообщает ГКУ «Служба по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Владимирской области», сотрудники аварийно-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы региона рано утром 4 июля выезжали на ДТП, случившееся в Гусь-Хрустальном муниципальном округе.

По предварительным данным, «Лада» двенадцатой модели вылетела в придорожный кювет и врезалась в дерево. К сожалению, в результате ДТП погибла пассажирка автомобиля, которую деблокировали и вытащили из салона спасатели.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, информация уточняется.