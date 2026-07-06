Во Владимирской области сохраняется угроза атаки БПЛА

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Канала экстренного оповещения населения, "РСЧС Владимирская область", созданный в мессенджере MAX региональным Министерством региональной безопасности, сообщает, что во Владимирской области утром 6 июля сохраняется угроза атаки БПЛА.

Впервые сообщение об угрозе атаки беспилотников появилось около полуночи. Таким образом она сохраняется уже почти девять часов (на момент написания данной новости). Власти Владимирской области просят население соблюдать меры безопасности и по возможности избегать открытых пространств. В случае ЧС следует звонить по телефону 112.

Напомним, что сообщения об угрозе беспилотной атаки в 33 регионе возникают практически ежедневно. Более того, периодически Правительство Владимирской области со ссылкой на данные Министерства обороны РФ сообщает о сбитых беспилотниках над территорией региона. Последнее такое сообщение появлялось 4 июля. Тогда писалось, что в течение ночи, в период с 20.00 3 июля до 7.00 4 июля, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 389 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. При этом уточнения по 33 региону не было.