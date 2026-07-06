В Гороховецком округе в водах Клязьмы утонули 6-летний мальчик и его дедушка

Фото: ГКУ "Служба ГО, пожарной безопасности и ЧС Владимирской области"

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, трагическое происшествие случилось 4 июля в Гороховецком округе.

По предварительным данным, 62-летний житель поселка Галицы пришел на Клязьму вместе со своими внуками: 6-летним мальчиком и 9-летней девочкой. Когда все трое купались, мальчика стало относить сильным течением и водоворотами, так что дедушка попытался его спасти. К сожалению, в результате оба утонули.

Девочка тоже начала тонуть, но ее крики услышал проплывавший на лодке мужчина, который успел ее спасти. Тело ребенка позднее обнаружили сотрудники Гороховецкой спасательной станции.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.