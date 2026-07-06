13 НКО Владимирской области получили гранты на 40 миллионов рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны победители второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года. От Владимирской области некоммерческими организациями было подано 78 заявок. Поддержку получили 13 проектов на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Направления инициатив самые разные: охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, поддержка проектов в области науки, образования и просвещения; молодёжные проекты и другие.

Победители получат гранты в размере от 460 тысяч до 5 миллионов рублей.

Например, благотворительная организация «Спасай взятых на смерть» реализует проект «Дорога в жизнь 2.0 0 проект по социальной адаптации и трудовой интеграции людей в трудной жизненной ситуации, в том числе с зависимым поведением».

«Центр подготовки спасателей» получит средства на проект «Сплав. Семья. Спасатели – профессиональные компетенции студентов-спасателей как инструмент поддержки семей в трудной жизненной ситуации».

«Наследники победы» реализуют проект «Деятельность по совершенствованию музейной коллекции «Боевая техника Красной армии», проведение интерактивного экспонариума в День города Коврова».

Спортивный центр скалолазания «Ярус» будет развивать адаптивное скалолазание для детей с ОВЗ.

Владимирская областная общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная олимпиада» реализует проект «СпецЭффект». Он посвящен специальной танцевальной акробатике для лиц с ментальными нарушениями.

Полный список победителей и их проектов можно посмотреть здесь.