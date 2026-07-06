Во Владимирской области введут новые СанПиНы для школьных столовых

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В Министерстве образования Владимирской области состоялось совещание, посвященное организации питания в школах.

Замминистра Ольга Серегина обратила внимание на необходимость улучшения качества питания и соблюдения нормативов. С 2026 года в систему мониторинга включены новые показатели, которые помогут более точно оценивать качество питания в школах. Это позволит не только отслеживать наличие меню на сайтах, но и проверять его соответствие фактическим нормам.

Кроме того, с 1 сентября текущего года вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические правила, которые будут регулировать организацию питания. Это обеспечит более высокий уровень безопасности и качества пищи для детей.