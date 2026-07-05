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НовостиОбщество5 июля 2026 13:47

Во Владимире в больницы отдадут подарки, собранные в рамках "Коробки храбрости"

Это произойдет 6 июля
Алексей СУХОВ
Фото со страницы "Цифровая Россия | Владимирская область" в ВК.

Фото со страницы "Цифровая Россия | Владимирская область" в ВК.

Во Владимирской области подвели итоги акции «Коробка храбрости». Ее проводили в рамках федерального проекта «Цифровая Россия». Суть заключалась в сборе подарков, которые в дальнейшем будут направлены в детские медицинские учреждения 33 региона.

По сообщению авторов проекта, к инициативе в итоге присоединились жители региона, представители ИТ сообщества и бизнес структур. За месяц владимирцы передали для больниц новые игрушки, настольные игры, конструкторы, наборы для творчества и детские книги.

6 июля собранные подарки поступят непосредственно в больницы и реабилитационные центры, где дети смогут самостоятельно выбрать себе подарок.