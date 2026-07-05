Под Гороховцом установили бюст в память о герое Великой Отечественной войны

Фото со страницы Оксаны Рябовол в ВК.

Глава Гороховецкого муниципального округа Оксана Рябовол сообщила на своей странице в ВК, что в селе Фоминки 4 июля установили бюст Герою Советского Союза Александру Молеву, который является уроженцем Гороховецкого уезда.

Александр Молев является советским лётчиком-штурмовиком и командиром эскадрильи 33-го гвардейского штурмового авиационного полка. В годы войны он совершил 529 боевых вылетов, был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в октябре 1944 года посмертно. Могила его находится на Украине. А на родной земле ему было решено поставить памятник.

Участие в торжественном мероприятии приняли родственники героя, депутаты и чиновники из Гороховецкого округа, а также делегация из Нижнего Новгорода, где приложили много усилий, чтобы выяснить все данные о Молеве. Также на установку бюста приехали представители областного и окружного военкоматов, ветераны боевых действий, участники СВО, курсанты Нижегородского военного училища, юнармейцы, жители села Фоминки. Бюст установлен на территории местного мемориала рядом с бюстом ещё одного героя Фоминской земли - Александра Кузнецова. В этот же день здесь был зажжён Вечный огонь.