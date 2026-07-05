В Юрьев-Польском регоператор устроил свалку на мусороперегрузочной станции

Фото прокуратуры Владимирской области.

Владимирская природоохранная прокуратура требует навести порядок на мусороперегрузочной станции в Юрьев-Польском. Как сообщили в надзорном органе, мусорный региональный оператор ООО "Хартия" свозил твердые коммунальные отходы со всего Юрьев-Польского муниципального округа на мусороперегрузочную станцию вблизи села Кузьмадино.

Вот только вместо переработки мусора регоператор просто копил здесь отходы, по сути, сделав данную территорию еще одной свалкой. При этом, как сообщили в прокуратуре, твердые коммунальные отходы не были закрыты от воздействия атмосферных осадков и ветров, что могло привести к попаданию мусора и фильтрата за пределы площадки и нанести тем вред окружающей среде.

В итоге природоохранный прокурор завел в отношении ООО «Хартия» и виновного должностного лица административные дела, по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). От директора организации требуют устранить нарушения.