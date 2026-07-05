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НовостиОбщество5 июля 2026 8:19

Во Владимирской области восстановили электроэнергию в семи округах после бури

22 бригады филиала "Владимирэнерго" работали почти всю ночь над тем, чтобы вернуть свет в дома жителей региона
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июля Владимирскую область накрыл сильный дождь. Молнии, ливень сильные порывы ветра привели к тому, что в 7 муниципальных образованиях 33 региона произошли отключения электроэнергии.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, обрывы линий электропередачи произошли в Гороховецком, Селивановском, Меленковском, Гусь-Хрустальном муниципальных округах, Ковровском и Суздальском районах, а также округе Муром. В последнем, между прочим, в этот день проходили гуляния, посвященных дню семьи, любви и верности. Отключения произошли уже ближе к вечеру.

В итоге, энергетикам пришлось работать всю ночь, чтобы к шести утра 5 июля сообщить, что свет восстановлен во всех округах и районах. При этом пострадавших от последствий разгула стихии не было.

Всего в ликвидации последствий непогоды принимали участие 22 бригады филиала «Владимирэнерго», 68 человек, 23 единицы техники. От МЧС России были задействованы 14 человек, 7 единиц техники.