Во Владимирской области восстановили электроэнергию в семи округах после бури

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4 июля Владимирскую область накрыл сильный дождь. Молнии, ливень сильные порывы ветра привели к тому, что в 7 муниципальных образованиях 33 региона произошли отключения электроэнергии.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, обрывы линий электропередачи произошли в Гороховецком, Селивановском, Меленковском, Гусь-Хрустальном муниципальных округах, Ковровском и Суздальском районах, а также округе Муром. В последнем, между прочим, в этот день проходили гуляния, посвященных дню семьи, любви и верности. Отключения произошли уже ближе к вечеру.

В итоге, энергетикам пришлось работать всю ночь, чтобы к шести утра 5 июля сообщить, что свет восстановлен во всех округах и районах. При этом пострадавших от последствий разгула стихии не было.

Всего в ликвидации последствий непогоды принимали участие 22 бригады филиала «Владимирэнерго», 68 человек, 23 единицы техники. От МЧС России были задействованы 14 человек, 7 единиц техники.