В Муроме установили рекорд России по игре в "ручеек"

Фото со страницы российского Фонда социально-культурных инициатив в ВК.

Фонд социально-культурных инициатив и администрация округа Мурома сообщает, что 4 июля 2026 года в рамках празднования Дня любви, семьи и верности в древнем городе установили рекорд России по игре в "ручеек".

В интерактивном театрализованном представлении, сопровождавшем эту любимую народную забаву, приняло участие более тысячи человек. Чиновники говорят, что в общей сложности приняли участие в игре 1274 человека. В общей сложности коридор из людей протянулся от улицы Войкова до улицы Льва Толстого.

При этом судейский корпус от Книги рекордов России следил не только за количеством пар, выстроившихся в «ручеёк», но и за соблюдением участниками требований к одежде и атрибутике праздника.