Во Владимирской области за два дня утонули трое мужчин

Работа водолазов МЧС в Гусь-Хрустальном муниципальном округе. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Влдадимирской области.

Вернувшаяся в регион жара тут же дала неприятный побочный эффект - люди стали тонуть на водоемах во время купания. Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области сообщает, что за последние двое суток (3-4 июля 2026 года) во Владимирской области утонули сразу трое человек.

Все трое были мужчинами. И все трое купались в не оборудованных для купания местах. 3 июля на водоёме в СНТ "Орбита" Гусь-Хрустального муниципального округа погиб 43-летний мужчина. В тот же день еще одно тело извлекли из Оки спасатели аварийно-спасательной службы области, его личность пока не установлена. Наконец, 4 июля на реке Клязьма в Гороховецком муниципальном округе муниципальные спасатели выловили из воды еще одно неизвестное тело мужчины.

По данным МЧС, с начала купального сезона на водоёмах региона утонули уже 10 человек, в том числе 2 ребёнка. Чтобы обезопасить себя от неприятностей на воде, в МЧС советуют не купаться в местах, где не проверено дно и не организовано дежурство спасателей, а также не заходить в воду после выпитого спиртного. Кроме того, важно не оставлять детей без присмотра у воды.