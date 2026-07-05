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НовостиОбщество5 июля 2026 6:10

В Коврове заменят поклонный крест на въезде в город со стороны Ручьев

Решение о замене благословил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр
Алексей СУХОВ
Фото из канала администрации города Коврова в мессенджере MAX.

Фото из канала администрации города Коврова в мессенджере MAX.

Администрация города Коврова сообщила о том, что на следующей неделе заменят поклонный крест на въезде в город со стороны Ручьев. Дело в том, что старый крест находится в аварийном состоянии из-за разрушения холма, на котором он установлен.

Решение о замене уже благословил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Деньги на замену были собраны прихожанами и неравнодушными людьми, то есть из бюджета средства не брались.

Как сообщили в администрации города, новый крест будет изготовлен из дерева в канонической восьмиконечной форме. Его высота составит 6 метров. При этом у креста часть элементов будет выполнена из металла.

В настоящее время решается вопрос об установке закладной плиты для нового сооружения. Работы по демонтажу проводятся Ковровским благочинием совместно с администрацией города Коврова. После установки нового креста его освятят.