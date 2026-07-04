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НовостиОбщество4 июля 2026 14:30

На улицах Владимира появятся новые белокаменные фигуры

Скульптуры сделаны в рамках фестиваля «Владимир — белокаменная столица»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщил глава города Владимира Сергей Волков, фестиваль по изготовлению белокаменных фигур был завершен, а результаты творчества его участников теперь займут свое место в городе.

Первую фигуру уже установили на территории храма Воскресения Христова в микрорайоне Заклязьменский. Еще три скульптуры украсят площадку фестиваля «Белый камень». Что касается остальных работ, то их планируется постепенно размещать по всему Владимиру.

Также Сергей Волков высказал благодарность сотрудникам МКУ «Центр управления городскими дорогами», которые устанавливают статуи на их новые места.