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НовостиОбщество4 июля 2026 12:39

Во Владимире 50 призывников отправились служить в научную роту

Церемония отправки состоялась 3 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Министерство молодежной политики Владимирской области

Фото: Министерство молодежной политики Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в областном сборном пункте состоялась торжественная церемония отправки к месту службы 50 призывников. Новобранцы отправились в научно-производственную роту, дислоцированную в Коврове.

Организаторами отправки выступило Министерство молодежной политики региона и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

Проводить ребят в армию пришли военный комиссар региона Юрий Гусаров, заместитель министра молодежной политики Сергей Пушняк, заместитель министерства экономразвития и промышленности региона Руслан Рыбин, директор УМЦ «Авангард» Роман Хандов и представитель Владимирской епархии отец Алексей.

Стоит отметить, что владимирские ребята уже много лет подряд отправляются в научные роты, где успешно проходят службу по призыву.