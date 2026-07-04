Во Владимире 50 призывников отправились служить в научную роту

Фото: Министерство молодежной политики Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в областном сборном пункте состоялась торжественная церемония отправки к месту службы 50 призывников. Новобранцы отправились в научно-производственную роту, дислоцированную в Коврове.

Организаторами отправки выступило Министерство молодежной политики региона и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

Проводить ребят в армию пришли военный комиссар региона Юрий Гусаров, заместитель министра молодежной политики Сергей Пушняк, заместитель министерства экономразвития и промышленности региона Руслан Рыбин, директор УМЦ «Авангард» Роман Хандов и представитель Владимирской епархии отец Алексей.

Стоит отметить, что владимирские ребята уже много лет подряд отправляются в научные роты, где успешно проходят службу по призыву.